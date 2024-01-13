Самые странные игры про Марио

Франшиза Mario полна стоящих релизов, по праву вошедших в золотой фонд видеоигр. Но странных, никчемных и просто не очень хороших игр в ней тоже хватает, причем для того, чтобы их найти, не придется копать слишком глубоко. Портал thegamer.com рассказал о самых странных играх про усатого водопроводчика.

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Hotel Mario

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Трудно в это поверить, но в истории Nintendo был очень короткий период, когда другая компания обладала правами на разработку и выпуск игр по франшизам Mario и The Legend of Zelda. Причем без какого-либо контроля самой Nintendo. Результаты, чаще всего, были совершенно ужасными. Механики Hotel Mario нельзя назвать совсем сломанными — игра была просто скучной. Обычная головоломка, где игроку нужно открывать и закрывать двери… Но в анналы истории она вошла благодаря феерически нарисованным роликам, которые выглядели так, словно их нарисовала команда детсадовцев за несколько часов.

Nintendo

Mario’s Game Gallery

В середине девяностых Nintendo периодически отдавала Марио и его друзей в распоряжение разработчиков образовательных игр для детей. В рамках этой инициативы и появилась Mario’s Game Gallery: по сути, набор традиционных настольных игр, от шашек до Yahtzee, где Марио и его друзья были единственным украшением довольно банального продукта. Хотя упоминания он стоит по другой причине — Mario’s Game Gallery была дебютом Чарльза Мартине в роли актера озвучения Марио.

I am a Teacher: Super Mario Sweater

Идея игры на бумаге выглядит интересно. По сути, Super Mario Sweater позволяла игроку создать схему для вязки собственного свитера, которую потом можно отдать в ателье и получить уникальный предмет одежды. Нюанс лишь в том, что она вышла в 1988 — по тем временам процесс был долгим и весьма дорогим. Из-за редкости игры сейчас тяжело сказать, какую свободу творчества Super Mario Sweater предоставляла игрокам, но, скорее всего, дизайны были ограничены разными вариациями базового спрайта Марио.

Nintendo

Mario Paint

Грань между консолями и компьютерами постепенно размывается, однако этот процесс начался гораздо раньше, чем можно подумать. Одной из ранних попыток прокинуть мостик между двумя платформами стала Mario Paint: игра, которая превращала SNES в программу для рисования и создания простенькой музыки. И да, она шла в комплекте с мышью. Энтузиасты до сих пор создают в Mario Paint довольно занимательные вещи, но тяжело не признать, что на 16-битной платформе программа выглядела немного странно.

Mario Teaches Typing

За годы до того, как Typing of the Dead от SEGA переосмыслила шутер для световых пистолетов в виде игры на скорость печати, Mario Teaches Typing провернула аналогичный трюк с Марио. Она играется именно так, как можно подумать: игрок набирает нужные символы, а Марио бегает, перепрыгивает через препятствия и собирает монетки. Правда, по качеству спрайтов было видно, что релизом занималась не сама Nintendo.

Nintendo

Dance Dance Revolution — Mario Mix