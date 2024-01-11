Роскомнадзор попросили не допустить выхода игры «Симулятор Чушпана»

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина (КПРФ) попросила главу Роскомнадзора Андрея Липова не допускать выхода в России видеоигры «Симулятор Чушпана». По ее словам, игра будет формировать у детей положительное отношение к тюремной субкультуре, пропаганда которой в стране запрещена, передает РИА Новости.

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Прошу Вас, уважаемый Андрей Юрьевич, не допустить выхода в российское интернет-пространство интернет-игры «Симулятор Чушпана», — сказано в депутатском запросе.

Российский актер Сергей Бурунов назвал абсурдными попытки запретить показ сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором он исполнил роль отца двух ключевых персонажей — Марата и Вовы Адидаса. В интервью писателю Александру Цыпкину артист заявил, что в картине показывают историю страны, а не романтизируют бандитизм.

Актер добавил, что тема насилия, транслируемая в сериале, актуальна и в настоящее время. По его словам, «Кощеи и Адидасы никуда не делись и, возможно, сидят на совещаниях».