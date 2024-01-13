5 отличных настольных игр про темное фэнтези

Темное фэнтези — один из «вечнозеленых» жанров, который, кажется, никогда не потеряет популярность. В том числе и в настольных играх: мы составили подборку из пяти отличных настолок для тех, кому не терпится погрузиться в мрачный мир меча и магии.

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«Оскверненный Грааль. Падение Авалона»

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«Оскверненный Грааль» — пожалуй, одна из самых амбициозных приключенческих игр в жанре темного фэнтези. Мир артурианских мифов стремительно погружается во тьму, которую освещают лишь немногочисленные статуи-маяки. И спасти его может лишь четверка отважных героев, которым предстоит исследовать локации, выполнять различные задания и тщательно следить за собственными ресурсами: от здоровья и выносливости до золота и славы. На прохождение «Оскверненного Грааля» уйдет немало партий, поэтому будьте готовы к длинной, не самый простой, но весьма интересной игре.

BGG

«Bloodborne. Настольная игра»

Адаптация популярной видеоигры Bloodborne — чуть ли ни единственный пример достойной настольной игры по мотивам компьютерной (или консольной). Поклонников первоисточника ждет путешествие по заброшенным улицам города Ярнам, захваченным монстрами — порождениями таинственной болезни. По факту, настольная версия Bloodborne играется как dungeon crawler, но это не помешало ей сохранить фирменную динамику, агрессивность и, конечно же, высокую сложность — визитную карточку игр японской студии FromSoftware.

BGG

«Ведьмак: Старый Мир»

Название игры говорит само за себя. «Ведьмак: Старый Мир» — это большое приключение во вселенной Анджея Сапковского, созданное специально для поклонников книг и игр о ведьмаке Геральте. Правда, в настолке игрокам выпадает роль не знакомых персонажей, а совершенно новых ведьмаков разных школ, которым предстоит странствовать по миру, оттачивать свои навыки и выполнять разные заказы. Игра не самая комплексная, но красивая и по-настоящему атмосферная. Если, конечно, вы найдете коробку в продаже: тираж на русском языке от издательства GaGa Games разлетелся как горячие пирожки.

BGG

«Возвращение в Темную башню»

«Возвращение в Темную башню» пока только готовится к выходу на русском языке, но за рубежом игра уже стала хитом — по крайней мере, среди поклонников фэнтезийных приключений. Правила предлагают традиционные для RPG занятия: от битв с монстрами до исследования мира и прокачки персонажей, но главная фишка игры это, собственно, гигантская фигурка Темной башни в центре поля. Она не только светится за счет светодиодов, но и выдает героям задания через приложение — без них победить зло никак не получится.

BGG

«Войны Черной Розы: Возрождение»

«Войны Черной Розы: Возрождение» — наверное, один из крупнейших проектов издательства Hobby Games за прошедший год. Описать такую огромную коробку парой слов тяжело, но, если вкратце, это большая, глубокая тактическая игра о битве волшебников, сошедшихся в сражении за контроль над мистической ложей. Лишь один из четырех претендентов станет магистром — тот, кто будет лучше всех контролировать комнаты ложи и пользоваться заклинаниями из десятка разных школ. За рубежом игра получила репутацию довольно тяжелой, но крайне увлекательной настолки: «Войны Черной Розы» понравится не всем, но для многих может стать любимой.