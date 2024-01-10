Панда из Tekken 8 стала главной героиней свежего трейлера

Bandai Namco поделилась свежим бойцовским трейлером Tekken 8. Его посвятили Панде — героине, которая дебютировала в Tekken 3 в качестве охранницы Линь Сяою.

В грядущей новинке Панда носит несколько украшений, включая шарфик и браслеты на лапах. Несмотря на большой вес и внешнюю неуклюжесть, Панда наносит мощные и быстрые удары. Интересно, что на протяжении серии расцветка Панды является одним из нарядов медведя Кумы — ранее ему также посвящали отдельный трейлер.