Панда из Tekken 8 стала главной героиней свежего трейлера
Bandai Namco поделилась свежим бойцовским трейлером Tekken 8. Его посвятили Панде — героине, которая дебютировала в Tekken 3 в качестве охранницы Линь Сяою.
В грядущей новинке Панда носит несколько украшений, включая шарфик и браслеты на лапах. Несмотря на большой вес и внешнюю неуклюжесть, Панда наносит мощные и быстрые удары. Интересно, что на протяжении серии расцветка Панды является одним из нарядов медведя Кумы — ранее ему также посвящали отдельный трейлер.
Релиз Tekken 8 состоится 26 января на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Ранее Bandai Namco показала сюжетный трейлер, а актёр Брайан Кокс пересказал историю серии, где особое внимание уделил семейству Мисима.