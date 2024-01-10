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Во что поиграть в январе 2024: самые громкие игровые новинки

Январь 2024 года встретит геймеров не слишком большим количеством новых релизов, зато как минимум несколько из них наверняка будут претендовать на титул игры года. Рассказываем, во что стоит поиграть в этом месяце.

Во что поиграть в январе 2024: самые громкие игровые новинки
© Steam

15 января — Prince of Persia: The Lost Crown

19 января — The Last of Us Part II Remastered

25 января — Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy

25 января — Like a Dragon: Infinite Wealth

26 января — Tekken 8

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