Во что поиграть в январе 2024: самые громкие игровые новинки

Ремастер второй части The Last of Us для PlayStation 5 будет одним из крупнейших проектов Sony в 2024 году, причем на него есть смысл обратить внимание и тем, кто проходил оригинал на PlayStation 4. Помимо подтянутой графики и полной поддержки контроллера DualSense игра также получит хардкорный режим выживания No Return, где игрокам предстоит отбиваться от орд зараженных, которые постепенно становятся все сильнее.