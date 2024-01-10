Во что поиграть в январе 2024: самые громкие игровые новинки

Январь 2024 года встретит геймеров не слишком большим количеством новых релизов, зато как минимум несколько из них наверняка будут претендовать на титул игры года. Рассказываем, во что стоит поиграть в этом месяце.
15 января — Prince of Persia: The Lost Crown
Ubisoft вновь перезагружает франшизу Prince of Persia, но на этот раз возвращается к истокам. The Lost Crown будет динамичной метроидванией, которая, по словам разработчиков, сохранит ключевые элементы серии: платформинг, головоломки и задачки, завязанные на манипуляции со временем. Крупные студии редко работают в жанре метроидвании — интересно, что нового в него привнесет Ubisoft.
19 января — The Last of Us Part II Remastered
Ремастер второй части The Last of Us для PlayStation 5 будет одним из крупнейших проектов Sony в 2024 году, причем на него есть смысл обратить внимание и тем, кто проходил оригинал на PlayStation 4. Помимо подтянутой графики и полной поддержки контроллера DualSense игра также получит хардкорный режим выживания No Return, где игрокам предстоит отбиваться от орд зараженных, которые постепенно становятся все сильнее.
25 января — Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy
Capcom наконец завершит начатое и переиздаст вторую трилогию Ace Attorney на всех актуальных платформах. В сборник входят Apollo Justice, Dual Destinies, Spirit of Justice и два дополнительных эпизода, которые ранее были доступны в форме DLC. Поклонникам визуальных новелл на заметку!
25 января — Like a Dragon: Infinite Wealth
Like a Dragon: Infinite Wealth — восьмая часть бессмертной серии Yakuza, которая обещает стать одной из самых амбициозных за всю историю франшизы. Итибан Касуга и Кадзума Кирью бросятся на поиски новых приключений на Гавайях: судя по превью игры, контента в Infinite Wealth хватит на добрую сотню часов.
26 января — Tekken 8
2023 год был временем Street Fighter 6 и Mortal Kombat 1, но теперь им придется подвинуться — релиз Tekken 8 совсем скоро. Новый движок и серьезные перемены в механиках, огромный ростер персонажей, полноценный сюжетный режим (целых два!) и тонны опционального контента, вроде пляжного волейбола. Остается только надеяться, что сетевой код не подведет.