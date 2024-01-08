Valve не успела исправить многие критические баги в CS 2 до старта квалификаций на мэйджор

Сегодня в Европе стартуют первые онлайн-квалификации к главному турниру по Counter-Strike 2 — PGL Major Copenhagen 2024. Игроки обращают внимание на то, что разработчики так и не исправили ряд важнейших багов в игре к этому моменту.

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Так, геймеры со слабыми видеокартами до сих пор могут видеть соперников сквозь дым (у них просто не загружается текстура дымовой гранаты). Звуки от некоторых стрейфов не регистрируются в игре, но слышны другим.

Несколько проблем нашли на карте Nuke: там можно без помощи тиммейтов запрыгивать на «девятку», а с крыши можно быстро спустить без получения урона. Всего таких ошибок — десятки.

Представители сцены уже раскритиковали Valve. Ричард Льюис предположил, что баги могут произойти в решающим матчах чемпионата мира, что будет «невероятным позором», а руководитель Fnatic Андреас Самуэльссон рассказал, что игроки и клубы предлагали перенести турнир подальше, но получили отказ.

Много команд написали PGL и Valve о том, что это неудачное время для мэйджора. Но сложно, когда никто не контролирует экосистему. Наступил 2024 год, а Valve все еще плевать на игроков.