Бесплатный приквел к Portal 2 получил восторженные отзывы в Steam

Компания фанатов-мододелов 7 лет создавала дополнение-приквел к культовой головоломке Portal 2. Игра вышла в Steam 6 января и получила 94% положительных отзывов, вызвав у фанатов серии восторг.

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Геймеры в один голос утверждают, что это лучшая модификация к любимой игре.

Игроки восторгаются проделанной работой и улучшенной графикой, высоко оценивают умные головоломки и затягивающий сюжет. Некоторые даже советуют авторам сделать такой качественный продукт платным, поскольку видят, как много труда и любви было вложено в него создателями.

На данный момент Portal: Revolution бесплатно доступна всем владельцам Portal 2.