Baldur's Gate 3 может получить хорошую русскую озвучку, как в Phantom Liberty

Авторы лучшей русскоязычной ИИ-озвучки дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 могут повторить тот же фокус в Baldur's Gate 3 , однако вряд ли они смогут обойтись без финансовой помощи фанатов.
RedpaX заявил, что полноценную локализацию Phantom Liberty он делал вместе с товарищем и потратил на это дело несколько сотен тысяч рублей из собственного кармана. Команда написала более 20 программ и арендовала мощности GPU, чтобы максимально автоматизировать работу нейросетей над озвучкой.
В своем Discord-канале разработчик рассказал, что в Baldur's Gate 3 гораздо больше диалогов, чем в Phantom Liberty, поэтому озвучка потребует совсем другие ресурсы. Тем не менее RedpaX пообещал дать в январе ответ, возьмется ли он за озвучку RPG от Larian. Если да, то практически наверняка будет открыт сбор средств на эту работу.
Отметим, что команда RedpaX может озвучить игру гораздо быстрее и дешевле, чем профессиональные студии.