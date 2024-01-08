Baldur's Gate 3 может получить хорошую русскую озвучку, как в Phantom Liberty

Авторы лучшей русскоязычной ИИ-озвучки дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 могут повторить тот же фокус в Baldur's Gate 3 , однако вряд ли они смогут обойтись без финансовой помощи фанатов.

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RedpaX заявил, что полноценную локализацию Phantom Liberty он делал вместе с товарищем и потратил на это дело несколько сотен тысяч рублей из собственного кармана. Команда написала более 20 программ и арендовала мощности GPU, чтобы максимально автоматизировать работу нейросетей над озвучкой.

В своем Discord-канале разработчик рассказал, что в Baldur's Gate 3 гораздо больше диалогов, чем в Phantom Liberty, поэтому озвучка потребует совсем другие ресурсы. Тем не менее RedpaX пообещал дать в январе ответ, возьмется ли он за озвучку RPG от Larian. Если да, то практически наверняка будет открыт сбор средств на эту работу.