Анонсирована игра по мотивам «Слова пацана»

По сериалу «Слово пацана» анонсирована игра под названием «Симулятор Чушпана».

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Это мемный тайтл, вдохновленный атмосферой бандитских группировок 80-х годов в России: Тебе предстоит пройти путь от чушпана до пацана, начать путь человеком без ничего. Собирая мусор и сдавая бутылки, у тебя появится возможность перейти на новый социальный уровень. Участвуя в уличных драках, заслужи авторитет, пришейся к группировке и живи настоящей жизнью пацана.

У будущей игры пока нет трейлера, но есть страница в Steam , где представлено несколько скриншотов. Часть из них напоминают локации из сериала.