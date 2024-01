Alan Wake 2 и Baldurs Gate 3 попали в наибольшее число номинаций NY Game Awards

Стали известны претенденты на награды церемонии New York Game Awards 2024. Всего будет представлено 13 категорий, а в наибольшее число номинаций попали Baldur’s Gate III и Alan Wake 2. Обе игры претендуют на пять наград в следующих категориях:

© скриншот Baldur's Gate 3

«Игра года» (Best Game of the Year);

«Лучший сценарий» (Best Writing in a Game);

«Лучший мир» (Best World);

«Лучшая музыка» (Best Music in a Game);

«Лучшая роль» за рассказчика и Астариона в BG3 и Сагу Андерсон в AW2 (Best Acting in a Game).

За звание лучшей игры года также поборются Starfield, Hi-Fi Rush, Marvel’s Spider-Man 2, Armored Core VI: Fires of Rubicon, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и даже дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077. Тираж аддона, кстати, превысил пять миллионов копий.