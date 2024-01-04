Создатель Fallout рассказал о консультациях для авторов The Outer Worlds 2

Создатель Fallout Тим Кейн рассказывает истории из жизни разработчиков в своём видеоблоге. Недавно он пролил свет на появление пацифистского прохождения в первой части Fallout, а теперь рассказал о своих консультациях для разработчиков The Outer Worlds 2.

© постер The Outer Worlds

Как оказалось, Кейн изучает игру, чтобы дать рекомендации по дизайну, а особое внимание уделяет сюжету и комедийному тону сиквела. Некоторые из идей Obsidian напоминают Тиму то, что он «делал в прошлом». Это помогает указать на «подводные камни» и «пропасти», которые должны обойти создатели игры.

Интересно, что часть идей из The Outer Worlds 2 Кейн обнаружил в своих записях за июль 1995 года. Тим сохранил множество документов со времён разработки прошлых игр, что помогает ему делать контент для блога. Например, Кейн рассказывал о первых идеях для названия оригинальной Fallout — Radstorm, Nuclear Summer и Hiroshima Revisited.