Ученые доказали, что по игре в Dota 2 можно предсказать характер человека

Специалисты из Московского государственного психолого-педагогического университета решили выявить связь между поведением пользователей в Dota 2 и их личностными характеристиками.

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Они взяли две группы людей: те, у кого большой игровой опыт, и другие, у кого он значительно меньше. Результат получился интересным.

По словам специалистов, они выбрали именно Dota 2 из-за ее популярности среди молодежи. Участниками исследования стали 103 геймера, 98% мужчин от 14 до 25 лет.

Сначала они прошли ряд психологических тестов на определение их личностных черт и типа темперамента. После ученые изучили поведение участников в Dota 2, основываясь на нескольких десятках тысяч матчей.

По итогам результатов оказалось, что геймеры с большим опытом менее общительны в реальной жизни. Однако они значительно политически активнее и реже отказывают в помощи другим игрокам. Также члены этой группы более зависимы от мнения других и менее сосредоточены на себе.

Игроки, у которых опыт меньше, заметно реже помогают союзникам. Они более независимы и сосредоточены в основном на себе.