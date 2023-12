Лучшие игры 2023 года: топ игр для PC, PlayStation и Xbox

2023 год был полон яркими релизами для ПК и приставок. Несмотря на непростую ситуацию на российском рынке, геймеры находили возможности получить доступ к запускам. «Лента.ру» собрала 17 лучших игр 2023 года — среди них и долгожданные новинки, и удачные ремейки, и легенды в новом прочтении. В рейтинге игры расположены по дате выхода.

Hitman: World of Assassination

Дата релиза: 26 января 2023 года Платформы: Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 Жанр: стелс-экшен

Третья часть Hitman вышла в 2021 году, а в 2023-м компания-разработчик IO Interactive заявила, что объединит все три части в одну Hitman: World of Assassination. Таким образом геймеры, у которых уже была третья серия Hitman, получили обновление с первыми двумя частями в подарок. С 2023 года их больше не продают отдельно.

Hitman World of Assassination — продолжение популярной серии игр о секретном агенте 47. Это стелс-экшен, который предлагает игроку множество способов уничтожения целей, дает возможность решать головоломки и разгадывать запутанные тайны.

Теперь геймеры могут играть не только в основной линии, но и выполнять дополнительные задания, например, проходить снайперские испытания. Также нововведением стал специальный режим Freelancer. В нем можно играть на уже существующих картах, выполнять задачи на уничтожение случайных целей и обустраивать свое убежище. Выполняя миссии, игрок зарабатывает внутриигровую валюту, на которую может покупать новое снаряжение и предметы для убежища.

Dead Space

Дата релиза: 27 января 2023 года Платформы: Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5 Жанр: экшен-хоррор

Оригинальная игра 2008 года получила в 2023-м новое дыхание благодаря переносу на современные платформы (спасибо разработчикам EA Motive). Поклонники смогли вновь попасть на загадочный и пугающий космический корабль USG «Ишимура», кишащий некроморфами.

Игроку приходится исследовать корабль в поисках ресурсов, прислушиваясь даже к самому незначительному звуку: каждый из них может таить опасность. И, конечно, стрелять по монстрам, рассчитывая на ограниченный боезапас.

Для тех, кто знакомится с жанром хоррор, Dead Space 2023 может стать отличным стартом. Впрочем, и тех, кто несколько раз прошел оригинал, ремейк способен приятно удивить нововведениями.

Hogwarts Legacy

Дата релиза: 10 февраля 2023 года Платформы: PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X/S, PC Жанр: ролевой экшен

Это, вероятно, была самая ожидаемая песочница в большом открытом мире — как минимум из-за колоссального числа поклонников серии книг английской писательницы Джоан Роулинг о волшебнике Гарри Поттере. Можно сказать, что Hogwarts Legacy — первый AAA-блокбастер во вселенной ГП.

Сюжет Hogwarts Legacy развивается за столетие до появления на свет мальчика, который станет самым известным студентом школы Чародейства и Волшебства

Игра открывается красочной кат-сценой, в которой главного героя зачисляют сразу на пятый курс в Хогвартс. Письмо подписано самим директором школы, но почему тот разрешает принять в студенты уже почти взрослого молодого человека, не объясняется. Интрига раскроется только в середине игры.

Несмотря на то, что самого Гарри Поттера в игре нет, в сюжете задействовано несколько персонажей, которые связаны со знакомыми именами и фамилиями. Например, игрок сможет узнать немного больше о старинном доме Блэков, из которого вышли одна из злодеек Беллатриса Лестрейндж и крестный главного героя Сириус Блэк.

Atomic Heart

Дата релиза: 21 февраля 2023 года Платформы: Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 Жанр: шутер от первого лица

Еще один горячий релиз, который порадовал поклонников в начале 2023 года. Действия разворачиваются в альтернативном Советском Союзе. Страна организовала массовый выпуск роботов для обслуживания людей, однако ситуация вышла из-под контроля. На предприятии 3826 система дала сбой, и роботы начали убивать людей. На помощь приходит майор Сергей Нечаев — спецагент КГБ, которому поручена особо опасная миссия: найти зачинщиков, разобраться, как работает система управления роботами, устранить последствия.

Это яркая и довольно жесткая игра с видом от первого лица. Геймеры оценят не только отсылки к советской культуре, но и множество пасхалок с современными мемами. Например, в одной из записок главный герой находит цитату из песни «Лесник» группы «Король и Шут».

Star Wars Jedi: Survivor

Дата релиза: 17 марта 2023 года Платформы: Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 Жанр: приключенческий боевик

Очередная часть культовой вселенной «Звездных войн» продолжает историю, начатую в Fallen Order, и разворачивается в промежутке между III и IV эпизодами саги. Игроки могут почувствовать себя настоящими джедаями, которые ловко перемещаются по стенам и контролируют разум противников.

Jedi: Survivor правдоподобно передает атмосферу «Звездных войн» и радует ностальгическими моментами

По сравнению с Fallen Order, сражения стали более зрелищными, а территории заметно расширились.

Resident Evil 4

Дата релиза: 23 марта 2023 года Платформы: Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4, iOS, MacOS Жанр: экшен-хоррор

Еще один громкий ремейк 2023 года. Игра стала переосмыслением легендарной «Обители зла», которая вышла почти 20 лет назад, в 2005 году. По сюжету, через шесть лет после событий третьей части «Обители зла» главный герой Леон Скотт Кеннеди, правительственный агент, приезжает в испанскую деревню расследовать загадочное исчезновение дочери американского президента Эшли Грэм. По слухам, ее похитили последователи древнего культа. По пути главный герой встречает пугающих персонажей, со многими из которых ему приходится вступить в схватку.

Ремейк 2023 года стал подарком для игроков, которые любят классические игровые механики: набор инвентаря по пути, стрельбу от плеча. Положительное впечатление оставляют также яркие кат-сцены и диалоги.

Dead Island 2

Дата релиза: 28 апреля 2023 года Платформы: Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 Жанр: ролевой экшен

Поклонники уже почти отчаялись увидеть продолжение, но спустя десять лет после появления первой части зомби-экшена разработчики все же выпустили сиквел. Новинка получилась хоть и не самой главной в году, но очень яркой. Фанатов привлек простой сюжет: действие игры происходит в солнечном Лос-Анджелесе, который однако населен теперь не тусовщиками и скейтерами, а живыми мертвецами. Главному герою встречаются по пути целые полчища зомби, разумеется, их всех приходится уничтожать.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Дата релиза: 12 мая 2023 года Платформы: Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 Жанр: приключенческий боевик

В новой части игры пользователи вновь примеряют на себя роль героя Линка, которому предстоит найти принцессу Зельду и спасти вымышленный мир Хайрул от злобного короля Ганондорфа. В результате катаклизма в земле образовались провалы, и в небо поднялись гигантские летающие острова с руинами давно исчезнувшей цивилизации.

Игроки могут исследовать открытый мир, но не в песочнице, а вертикально: основная часть сюжета разворачивается на летающих островах

Интересно, что за две недели до релиза готовую версию игры слили в Сеть и ее можно было запустить даже на компьютерах с эмуляторами.

Diablo 4

Дата релиза: 5 июня 2023 года Платформы: Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 Жанр: ролевой экшен

Четвертую серию франшизы Diablo поклонники ждали девять лет. Интригу подогревали разработчики, которые за это время сменили несколько концепций.

Diablo 4 не стала продолжением третьей части, а развила короткую сюжетную линию из культовой второй серии. Речь идет о пришествии в человеческий мир демонессы, королевы суккубов Лилит. Главному герою приходится противостоять ей, заручившись поддержкой членов ордена магов хорадримов.

Overwatch 2

Дата релиза: 10 августа 2023 года Платформы: Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 Жанр: шутер от первого лица

В Overwatch 2 разработчики решили полностью сменить систему монетизации и сделали игру совершенно бесплатной. Деньги придется платить лишь для того, чтобы открыть внутриигровые предметы и персонажей.

Но в своей сути это все тот же командный шутер от первого лица с уникальными персонажами. Однако в новой серии команду сократили с шести человек до пяти. По словам создателей, это сделано ради для того, чтобы игра была более захватывающей.

Сюжет незамысловатый: две команды борются друг с другом за победу. Персонажи поделены на классы — в команде может быть два героя, отвечающих за атаку, двое за поддержку и лечение, и еще один за защиту остальных персонажей. У каждого персонажа свой уникальный набор умений и характеристик.

Starfield

Дата релиза: 6 сентября 2023 года Платформы: Windows, Xbox Series X/S Жанр: ролевой экшен

Starfield стала подарком геймерам, которые ностальгируют по компьютерным играм нулевых. Это классическая РПГ от Bethesda с открытым миром, в котором главному герою предстоит путешествовать по сотням планет. Встречаться ему будут не только существующие реальности, но и полностью вымышленные миры. Персонаж может высаживаться на планеты, исследовать их, набирать людей в команду, строить космические корабли.

Как обычно, в самом начале нужно создать своего собственного героя истории, с уникальной внешностью и набором характеристик. Но в этот раз можно выбрать не только телосложение, длину волос и разрез глаз, но и биографию, со старта повесив на него, например, ипотеку.

Mortal Kombat 1

Дата релиза: 19 сентября 2023 года Платформы: Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 Жанр: файтинг

Mortal Kombat 1 — это 12-я часть основной серии легендарной файтинг-игры, которая призвана в очередной раз перезапустить вселенную «Смертельной Битвы». В ней главные герои сражались с богиней Кроникой, управлявшей временем и захотевшей стереть реальный мир с лица земли. В итоге антагонистка была побеждена, а ее дар между собой попытались поделить протагонист и антагонист — бог огня Лю Кан и злой колдун Шан Цзун.

В Mortal Kombat 1 все начинается с того, что Лю Кан создает новую реальность. В ней его противник Шан Цзун не более, чем мелкий мошенник, который не мешает жить остальному миру. Однако Земное царство и Внешний мир все еще продолжают соревнования на легендарном турнире. Геймеры оценили большой выбор персонажей, механику камео-бойцов и новый режим «Вторжение».

Assassin’s Creed Mirage

Дата релиза: 5 октября 2023 года Платформы: Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, iOS Жанр: приключенческий боевик

Assassin’s Creed Mirage изначально не должна была становиться новой серией франшизы: предполагалось, что это лишь сюжетное дополнение к предыдущей части. Однако в процессе создания разработчики увлеклись, и поклонники получили тринадцатую часть Assassin’s Creed.

Сюжет крутится вокруг персонажа Басим ибн Исхак, а действие происходит в его молодые годы (в 861 году): это история о становлении героя, который появлялся в прошлой серии Assassin's Creed Valhalla. Создатели игры признались, что вдохновлялись самой первой частью саги об ассасинах, поэтому в тринадцатой серии акцент сделан на стелсе, убийствах и паркуре.

Ghostrunner 2

Дата релиза: 5 октября 2023 года Платформы: Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5 Жанр: экшен

За хардкор и постапокалиптический киберпанк в подборке отвечает Ghostrunner 2. Это вторая часть экшена с паркуром. Игроку в роли профессионального наемника предстоит странствовать по улицам мира киберпанка, прыгать с одной крыши на другую, выполнять задания и сражаться с опасностями при помощи остро заточенной катаны.

Marvel’s Spider Man 2

Дата релиза: 20 октября 2023 года Платформа: PlayStation 5 Жанр: приключение, экшен

Вторая часть игры о Человеке-пауке от студии Insomniac Games. Игрок может сыграть сразу за двух Человеков-пауков: Питера Паркера — классического героя фильмов и комиксов или Майлза Моралеса — его преемника.

Интересная фишка — в течение игры для передвижения по открытому миру можно переключаться между героями

По сюжету, главный герой сталкивается с разными суперзлодеями, среди которых легендарный Веном. Задача Паркера и Моралеса — спасти Нью-Йорк и обезопасить его жителей.

Alan Wake II

Дата релиза: 27 октября 2023 года Платформы: Windows, Xbox Series X/S, PlayStation 5 Жанр: сурвайвал-хоррор

Сюжет разворачивается спустя 13 лет после событий первой части. После исчезновения писателя Алана Уэйка в городке Брайт-Фоллс в штате Вашингтон происходит серия ритуальных убийств, в которых подозревают группу «Культ древа». Расследовать оба запутанных дела в город приезжают агент ФБР Сага Андерсон и детектив Алекс Кейси.