Delfi: в Латвии заблокировали доступ к связанным с "Яндексом" сайтам

В Латвии заблокировали сайты, связанные с компанией "Яндекс". Об этом сообщило издание Delfi со ссылкой на председателя совета Ивара Аболиньша. "Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) закрыл в Латвии доступ ко всем сайтам, связанным с "Яндексом", - уточнили в сообщении. Власти Латвии также анонсировали закрытие доступа к "Яндекс Музыке", контент которого якобы создан подсанкционными в Латвии лицами. До этого Молдавия решила заблокировать доступ более чем к 20 российским интернет-СМИ. В черный список попали сайты Всероссийской государственной телерадиовещательной компании (ВГТРК), телеканалов "Мир", НТВ, "Россия сегодня", "РЕН ТВ", "Звезда", "Вести", "РТР-Планета". В конце ноября МИД России в качестве ответной меры закрыл въезд в РФ ряду официальных лиц Молдавии. В ведомстве рассказали, что 20 ноября в МИД был вызван молдавский посол Лилиан Дарий.