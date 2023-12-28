Молодая версия Кратоса не «заговорит» голосом Кристофера Джаджа

Исполнитель роли Кратоса Кристофер Джадж не будет озвучивать молодую версию героя из уважения к Терренсу Карсону, который первым подарил голос персонажу в играх серии до God of War (2018).

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Об этом Джадж поведал в рамках недавнего интервью с автором YouTube-канала AbdBay. Джадж рассказал, что не пытался изучать работу Карсона в прошлых играх, поскольку не хотел заниматься имитацией предыдущей версии — тоже из уважения к творчеству «оригинала».

Джадж хотел подарить Кратосу новые черты и отказался бы работать с Sony в том случае, если бы те попросту просили его подражать Карсону в играх.

Как оказалось, Джаджу действительно не так давно предложили озвучить молодую версию Кратоса, хотя актёр и не уточнил детали ситуации. Артист отказался это делать — по той же причине, которую и озвучил ранее.

Судя по всему, речь идёт о камео молодого героя из свежего дополнения God of War: Ragnarok про Вальгаллу.

В финальной версии «Вальгаллы» молодая версия Кратоса осталась безмолвной, что разочаровало многих игроков — некоторые как раз рассчитывали услышать голос Карсона.

При этом после завершения дополнения со скином молодого Кратоса можно пройти и «Рагнарёк», но в этом случае он тоже общается голосом Джаджа.