Ученые из России поделили игроков в Dota 2 на две группы по характерам

Так, учёные выяснили, что существуют две группы игроков: зависимых и независимых от чужого мнения. Заядлые геймеры обычно менее общительны в реальной жизни, но более активны в играх и готовы помогать другим игрокам. Члены этой группы более зависимы от мнения других. В другую группу вошли игроки, у которых игровой опыт меньше. Подростки из этого разряда оказались более независимыми и более общительными.