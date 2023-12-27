Русская озвучка для Hogwarts Legacy выйдет уже завтра
Авторы русской озвучки Hogwarts Legacy из студии GamesVoice объявили, что игра получит локализацию уже завтра с 16:00 до 17:00 по московскому времени. Ранее фанаты собрали необходимую сумму в 1,9 млн рублей всего за 10 дней.
Актёрский состав русской озвучки Hogwarts Legacy
- Александр Хотченков (Юджин Крабс из «Губки Боба») — Элеазар Фиг
- Константин Карасик (злодей Ваас из Far Cry 3) — Джордж Озрик
- Леонид Белозорович (ХРАЗ из Atomic Heart) — Гоблин-банкир
- Василий Бочкарёв (Зур из Destiny 2, Альбус Дамблдор из фильмов о Гарри Поттере) — Персиваль Рэкхем
- Алексей Войтюк (детектив Т.Фуско из «Твин Пикса», работал над озвучкой сериалов «Во все тяжкие», «Чёрное зеркало» и «Секретные материалы») — Чарльз Руквуд
- Георгий Мартиросян (Аурелион Сол из League of Legends) — Ранрок
- Даниил Эльдаров (Люк Скайуокер из оригинальной трилогии «Звёздные войны», Капитан Америка в киновселенной Marvel) — Финеас Найджелус Блэк
- Алексей Колган (Шрек из серии мультфильмов) — Распределяющая шляпа
- Ольга Сирина (Рон Уизли из серии фильмов о «Гарри Поттере») — Матильда Уизли.
Hogwarts Legacy доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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