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Русская озвучка для Hogwarts Legacy выйдет уже завтра

Авторы русской озвучки Hogwarts Legacy из студии GamesVoice объявили, что игра получит локализацию уже завтра с 16:00 до 17:00 по московскому времени. Ранее фанаты собрали необходимую сумму в 1,9 млн рублей всего за 10 дней.

Русская озвучка для Hogwarts Legacy выйдет уже завтра
© Чемпионат.com

Актёрский состав русской озвучки Hogwarts Legacy

  • Александр Хотченков (Юджин Крабс из «Губки Боба») — Элеазар Фиг
  • Константин Карасик (злодей Ваас из Far Cry 3) — Джордж Озрик
  • Леонид Белозорович (ХРАЗ из Atomic Heart) — Гоблин-банкир
  • Василий Бочкарёв (Зур из Destiny 2, Альбус Дамблдор из фильмов о Гарри Поттере) — Персиваль Рэкхем
  • Алексей Войтюк (детектив Т.Фуско из «Твин Пикса», работал над озвучкой сериалов «Во все тяжкие», «Чёрное зеркало» и «Секретные материалы») — Чарльз Руквуд
  • Георгий Мартиросян (Аурелион Сол из League of Legends) — Ранрок
  • Даниил Эльдаров (Люк Скайуокер из оригинальной трилогии «Звёздные войны», Капитан Америка в киновселенной Marvel) — Финеас Найджелус Блэк
  • Алексей Колган (Шрек из серии мультфильмов) — Распределяющая шляпа
  • Ольга Сирина (Рон Уизли из серии фильмов о «Гарри Поттере») — Матильда Уизли.

Hogwarts Legacy доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.

Игры
Даниил Эльдаров
Александр Хотченков
Константин Карасик
Алексей Войтюк
Алексей Колган
Ольга Сирина
Василий Бочкарев
Леонид Белозорович
Георгий Мартиросян
Гарри Поттер
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