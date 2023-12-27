Глава CD Projekt RED заявил об отсутствии планов на продажу студии
Адам Кичиньский, глава CD Projekt RED, дал развёрнутое интервью. В нём он затронул тему потенциального слияния студии с другой компанией. Как оказалось, разработчики в этом совсем не заинтересованы. В студии верят, что через несколько лет она станет «ещё больше и сильнее». Также разработчики ценят свою независимость и хотят укрепить положение «амбициозными планами».
Одной из главных недавних премьер стало дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 и релиз Ultimate Edition. Адам назвал успехи запусков «очень хорошими», а сама студия «снова на ринге с полными силами». Идёт работа над продолжением «Киберпанка» с кодовым названием Orion и «большим “Ведьмаком”» Polaris. К середине 2024 года над ними будет трудиться около 400 разработчиков.
Работа продолжится ещё над двумя играми во вселенной «Ведьмака». Это Sirius в сотрудничестве со студией The Molasses Flood и ремейк The Witcher, который делается вместе с Fool’s Theory. В целом же у студии есть концепция «маховика франшиз», подробностями о котором делиться пока рано.
Кичиньский заверил, что его переход в роль главного стратегического директора и в последствии в наблюдательный совет не окажет серьёзного влияния на студию. К этому разработчики готовились «много лет», поэтому переход управления к другим ветеранам CDPR будет естественным процессом.