В России приняли ГОСТ для проведения квестов

Росстандарт утвердил новый ГОСТ, который должен урегулировать индустрию квестов в России. Об этом сообщает газета "Известия". Согласно ГОСТу, аниматоры должны будут предоставлять справки о том, что не состоят на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах, а также должны иметь профильное образование или законченные курсы переподготовки. "В последние годы индустрия квестов активно развивалась в России. Это развлечение пришло к нам из-за рубежа, поэтому правила безопасности по их организации не были урегулированы, что, к сожалению, иногда приводило к несчастным случаям", – рассказал руководитель Росстандарта Антон Шалаев. Он пояснил, что в рамках инициативы депутатов Госдумы по данному вопросу было принято решение, что вместо законодательного регулирования индустрии квестов, рациональнее использовать механизм мягкой регуляции с помощью национального стандарта. По его словам, в новом ГОСТе акцент был сделан на соблюдении правил безопасности – так, запрещается использовать элементы, которые могут причинить травмы участникам. Кроме того, участники вправе остановить игру в любой момент, а актерам запрещается причинять участникам боль и грубо контактировать с ними. Помимо прочего, в новом стандарте детально обозначаются требования к помещению для игры, гардеробу, видеонаблюдению, тематике, сюжету, инструктажу по безопасности и другим условиям организации мероприятия. Ранее сообщалось, что СК РФ по Москве начал доследственную проверку после того, как подросток получил травмы на квесте на северо-востоке города. Согласно предварительной версии, 14-летняя девочка получила травмы во время прохождения игрового квеста на Гостиничной улице.