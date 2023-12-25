Энтузиаст показал приключения Гринча в «Ведьмаке 3» в забавном ролике

Главный герой фильма «Гринч – похититель Рождества» предстал в образе «искажённого мутациями» Ведьмака, который не может найти себе место в обычном обществе. Судя по ехидной улыбке Гринча, единственной отрадой для него стали разборки с пьяницами в тавернах, а также сжигание «ведьм» на потеху разъярённой толпе. В своих приключениях Гринч встретил Геральта из Ривии, Йеннифэр и других персонажей.