Слившего GTA 6 хакера приговорили к пожизненному лечению в психбольнице

Больного аутизмом 18-летнего хакера из Великобритании Ариона Куртаджа приговорили к бессрочному принудительному лечению в психиатрической больнице после того, как он взломал компанию Rockstar Games и опубликовал кадры из ранней версии GTA 6. Об этом сообщает издание BBC.

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Куртадж был лидером хакерской группировки Lapsus$. Под его началом киберпреступники атаковали целый ряд IT-компаний. Кроме разработчика игр Rockstar Games пострадали по меньшей мере Nvidia и Uber. В общей сумме от действий хакеров компании понесли ущерб в размере примерно $10 млн. На момент совершения преступлений Куртаджу не было 18 лет.

Судья заявил, что навыки Куртаджа и его желание совершать киберпреступления означают, что он по-прежнему представляет опасность для общества. Преступник останется в больнице на всю жизнь, если только позже врачи не сочтут его не здоров.

Врачи признали Куртаджа неспособным предстать перед судом из-за его острого аутизма, поэтому присяжным было предложено определить, был ли в его поступках преступный умысел без свидетельствования. Оценка психического здоровья, использованная в ходе слушаний по приговору, показала, что он «продолжал выражать намерение вернуться к киберпреступности как можно скорее».