Генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан объявил, что продажи PS5 превысили 50 млн консолей. Для достижения такого результата компании потребовалось чуть больше трёх лет.

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Достижение этого рубежа продаж PS5 свидетельствует о непоколебимой поддержке мирового сообщества PlayStation и их страсти к невероятному опыту, который создают наши талантливые разработчики из PlayStation Studios и партнёры.

Напомним, в июле этого года Sony отчиталась о 40 млн проданных PS5. Таким образом, получается, что за четыре с половиной месяца компания реализовала ещё 10 млн консолей.