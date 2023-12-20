EA раздает сразу два дополнения для The Sims 4

EA раздаёт сразу два дополнения для The Sims 4
Electronic Arts запустила раздачу сразу двух дополнений для The SIms 4. Оба расширения можно забрать на ПК и консолях, однако для этого понадобится аккаунт в Steam, PS Store и Xbox Store любого региона, кроме России.
- The Sims 4 Романтический сад: Каталог — добавляет в игру тематические предметы в режиме строительства, включая цветы, статуи, арки, фонтаны и другой контент.
Видео доступно на YouTube-канале The Sims. Права на видео принадлежат Electronic Arts.
- The Sims 4 My First Pet Stuff — расширение добавляет в симулятор жизни новых животных, включая хомяков, крыс, ёжиков и бубалусов. Аддон будет доступен только тем, у кого есть дополнение «Кошки и собаки».
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Electronic Arts.
The Sims 4 доступна на ПК, консолях Xbox и PlayStation.
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