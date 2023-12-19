Бывший разработчик Rockstar раскрыл секрет GTA 3 с молчанием главного героя

Оббе Вермей, бывший сотрудник Rockstar North, поделился новым секретом GTA. Если раньше он рассказал про боевик про зомби на основе Grand Theft Auto: Vice City, то теперь главной темой стала причина молчания главного героя Grand Theft Auto III.

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Имя Клода официально раскрыли лишь в Grand Theft Auto: San Andreas, где он также не проронил ни слова за весь сюжет. В честь десятилетия GTA 3 в 2011 году Rockstar Games рассказала фанатам, что герой вовсе не немой — его хладнокровная молчаливость сделана для того, чтобы игроку было проще ассоциировать себя с Клодом.

Однако у Оббе есть другая версия. Как минимум частично отсутствие озвучивания главного героя было связано с занятостью отдела звукозаписи: другие персонажи имели голос, а на радио крутили выдуманную рекламу и разговорные передачи.