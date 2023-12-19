Утечка: детали игры про Росомаху, спин-офф про Венома и будущие планы Insomniac Games

Несколько дней назад хакеры получили доступ к материалам студии Insomniac Games, авторов «Человека-паука» и «Человека-паука 2». Злоумышленники попросили у студии отправить им два биткоина, а в противном случае они грозились слить всё в Сеть. Так и случилось.

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По информации СМИ, в интернет попало много материалов, среди которых есть детали игры про Росомаху, подробности будущих проектов и даже информация об игре про Венома, над которой уже ведётся работа.

Ниже есть потенциальные спойлеры к «Росомахе» и другим проектам Inssomniac Games.

Детали игры про Росомаху Местом действия выступят различные страны. Росомахе придётся побывать в Аляске, Японии, Канаде и других местах.

Судя по слитым материалам, вторым играбельным персонажем выступит Джин Грей. Помимо неё и Росомахи, в игре появятся и другие мутанты, в том числе Саблезубый.

Антагонистом выступит Мистер Синистер — его роль исполняет Трой Бейкер. Росомаху сыграет Лиам Макинтайр, а образ Джин Грей воплотит Кризия Байос

У Росомахи будет шкала ярости, что-то вроде того, что было у Кратоса в God of War и God of War Ragnarok. Активируется она тоже нажатием L3 и R3.

Концепт-арты

Insomniac Games

Insomniac Games

Insomniac Games

Insomniac Games

Insomniac Games

Подробности игры про Венома Спин-офф про Венома действительно в разработке, по духу он будет напоминать «Майлза Моралеса».

Играть дадут как за самого симбиота, так и за Питера с Майлзом. Действие развернётся через какое-то время после финала «Человека-паука 2».

Главным врагом выступит Карнаж, которого тизерили в побочных заданиях «Человека-паука 2».

На прохождение потребуется около 8–10 часов. Можно будет исследовать мир и выполнять побочные задания.

Будущие планы Insomniac Games «Венома» планируется выпустить во втором квартале 2025 года.

Игру про Росомаху — во втором квартале 2026-го.

Триквел «Человека-паука» хотят выпустить в 2028 году.

Новая часть Ratchet & Clank ожидается в 2029 году.

Отдельная игра про Людей Икс должна выйти в 2023 году.

Также в графике на 2031 и 2032 годы есть планы на новую франшизу.