Российская студия представила головоломку от первого лица Total Reload

Российская игровая студия TORSHOCK, состоящая из двух человек, представила Total Reload — свою дебютную игру, головоломку от первого лица, которая вдохновлена культовой Portal.

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Игрокам предстоит помочь искусственному интеллекту по имени Хокинг активировать удивительный механизм, способный перезагрузить Вселенную.

Решайте пространственные головоломки, изменяйте фундаментальные законы физики, чтобы привести в действие все системы этого невероятного механизма и устроить тотальную перезагрузку!

В трейлере ниже можно увидеть игровой процесс, состоящий из решения загадок разного уровня сложности.

Видео доступно на YouTube-канале Total Reload. Права на видео принадлежат TORSHOCK.