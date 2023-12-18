Крис Авеллон предлагал Bethesda идею New Vegas в мире The Elder Scrolls

Я подумал, что не мешало бы попробовать внедрить систему, похожую на ту, что Treyarch и Activision в свое время придумали для Call of Duty (но, надеюсь, без такой спешки). Bethesda могла бы создать часть основной серии, затем мы бы выпустили игру по TES (в том же мире или в другой временной линии/эпохе) перед следующей.