Крис Авеллон предлагал Bethesda идею New Vegas в мире The Elder Scrolls
Легендарный сценарист Крис Авеллон сообщил, что Bethesda отклонила множество идей новой части Fallout. Компания Obsidian, которая создала Fallout: New Vegas, даже обращалась к Bethesda с предложением создать подобный спин-офф для серии The Elder Scrolls, но и это предложение было отвергнуто.
В своём твиттере Авеллон рассказал чуть больше подробностей о несостоявшихся продолжениях культовой серии. По его словам, он сам предлагал Bethesda идею игры во вселенной The Elder Scrolls, которая выполняла бы ту же функцию, что New Vegas между Fallout 3 и Fallout 4, давая игрокам новые приключения в любимом сеттинге в ожидании следующего релиза.
Я подумал, что не мешало бы попробовать внедрить систему, похожую на ту, что Treyarch и Activision в свое время придумали для Call of Duty (но, надеюсь, без такой спешки). Bethesda могла бы создать часть основной серии, затем мы бы выпустили игру по TES (в том же мире или в другой временной линии/эпохе) перед следующей.
Сама идея потеряла свою актуальность после выхода The Elder Scrolls Online в 2014 году. Но, по мнению Авеллона, Bethesda была разочарована успехами Fallout: New Vegas. К тому же студия могла не хотеть, чтобы разработчики вмешивались в основной мир. А одна из идей Авеллона была спин-оффом, где игроки попадали бы в альтернативный мир TES, который не был бы спасён героем предыдущей части.