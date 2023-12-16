Глава Суперлиги Райхарт назвал незаконной монополию УЕФА на футбол

Глава Европейской футбольной Суперлиги Бернд Райхарт поделился мнением о судебном заседании на котором будет рассмотрен иск в отношении Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) на их монополию на проведение футбольных турниров, передает Mundo Deportivo. "Во всем мире национальные лиги управляются клубами-участниками. Только в Европе клубы не обладают правом голоса. Мы твердо верим в суд и законы Европейского союза", - сказал Райхарт. Также Райхарт отметил, что после решения суда руководство Суперлиги сможет обнародовать результаты переговоров с представителями различных клубов Европы. Заседание суда состоится 21 декабря. В ночь на 19 апреля 2021 года о создании Суперлиги объявили английские "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси", "Тоттенхэм", испанские "Барселона", "Реал", "Атлетико", а также итальянские "Интер", "Милан" и "Ювентус", однако в течение нескольких дней большинство клубов заявили о выходе из турнира.