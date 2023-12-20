Разработчики Standoff 2: кто и когда разработал игру

Standoff 2 — одна из самых популярных мобильных игр в СНГ, и для российской игровой индустрии это значительный повод для гордости. Многие не знают о том, что Standoff 2, на самом деле, создана отечественной командой разработчиков из Казани.

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Standoff 2 разработана Axlebolt — российской студией, изначально созданной в 2014 году в Казани. Позднее компания открыла новый офис в Кипре, который теперь является основным.

Axlebolt начала публиковать собственные игры в 2015 году. Дебютным проектом компании стал шутер Zombie Mincer. После него разработчики выпустили свой первый относительно успешный проект: Standoff Multiplayer, многопользовательский шутер от третьего лица. Однако настоящий успех к команде пришел благодаря релизу Standoff 2 в 2017 году.

После выхода Standoff 2 студия смогла расшириться и значительно увеличить штат. Министр цифрового развития Татарстана Айрат Хайруллин в интервью изданию «Бизнес Online» назвал Axlebolt в числе самых успешных IT-компаний республики. Он также отметил, что студия является частью «стихийно сложившегося рынка гейм-разработчиков, которые работают на международных рынках».