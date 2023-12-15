Тимоти Шаламе и Остин Батлер сыграли матч в Call of Duty

13 декабря в Call of Duty: Modern Warfare 3 и Warzone стартовал полноценный кроссплей с «Дюной» Дени Вильнёва. В проекты добавили скины Пола Атрейдеса и Фейд-Рауты Харконнена из грядущего блокбастера.

Activision решила пригласить актёров Тимоти Шаламе и Остина Батлера сыграть матч в Modern Warfare 3, в котором схлестнулись их персонажи. Матч проходил на ножах на культовой карте Rust — победу в итоге одержал Пол Атрейдес.

Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Activision.