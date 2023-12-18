От Max Payne до Alan Wake 2: лучшие игры Remedy

Remedy Entertainment — пожалуй, одна из самых креативных, смелых студий в сегодняшней игровой индустрии. Финны почти 30 лет экспериментируют с форматами, жанрами, визуальными трюками и сценариями в попытках расширить границы медиума и открыть новые горизонты. Портал gamesradar.com рассказал о лучших играх студии.

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Agents of Storm

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После безуспешной попытки начать производство Alan Wake 2, студия решила разнообразить свое портфолио. Ремейк Death Rally для мобильных устройств показал хороший результат, поэтому Remedy продолжила эксперименты в этой области. Так появилась Agents of Storm: tower-defense стратегия для устройств Apple, которая получилась неплохой, но и не особо примечательной. Она могла бы претендовать на звание одной из лучших игр для iPhone своего времени, но ей помешал однообразный геймплей и недостаток визуального разнообразия.

Death Rally

Оригинальная Death Rally — это игра, без которой не было бы Remedy. Студия появилась на финской демосцене в девяностые, и благодаря Death Rally она смогла привлечь внимание к своей следующей, гораздо более амбициозной игре — Max Payne. Об этом периоде истории Remedy часто забывают, но, на самом деле, Death Rally была отличной игрой про боевые гонки на машинах. Оригинал 1996 года выглядел простенько, но скрывал неожиданный объем глубины, и ремейк, выпущенный в 2011-м, до сих пор отлично играется.

Steam

Alan Wake’s American Nightmare

American Nightmare существует в несколько странном, пограничном состоянии. Проект нельзя назвать ни полноценным продолжением Alan Wake, ни дополнением к первой части. Она выступает своего рода интерактивным антрактом, который немного расширяет историю антагониста Мистера Скратча и чуть больше объясняет, как работает темное измерение. Alan Wake’s American Nightmare — занятное, хоть и необязательное, продолжение вселенной Alan Wake, которое может развлечь фанатов мира на пару часов.

Steam

Max Payne

Max Payne — олицетворение творческого почерка Remedy. Несмотря на свой почтенный возраст, она считается фундаментальной работой, от которой студия отталкивается и по сей день. Яркий, кинематографичный экшен, зрелищная боевая система, непоколебимый акцент на сюжет и сценарий, вдохновленный не только кинематографом, но и фольклором. Ну и, конечно же, экранный дебют творческого директора Сэма Лэйка — именно он подарил внешность протагонисту. Max Payne порядком состарилась со времен релиза, но по-прежнему заслуживает внимания. Remedy работает над полным ремейком игры совместно с Rockstar Games.

Steam

Quantum Break

Quantum Break была смелым экспериментом: попыткой встроить сериал с живыми актерами прямо в сюжетную структуру игры. Попытка не избежала критики, но, в целом, Quantum Break получилась захватывающим сюжетным приключением. Чтобы спасти мир, в котором сама реальность раскалывается на куски, главный герой Джек Джойс пользуется способностями, искажающими время. Ансамбль голливудских актеров делает и без того занятный сюжет еще более зрелищным. Если вы пользуетесь подпиской Xbox Game Pass, то нет причин не поиграть в Quantum Break.

Steam

Max Payne 2: The Fall of Max Payne

Продолжение Max Payne стало одним из лучших боевиков своей эпохи. В сиквеле Remedy сделала перестрелки еще более стильными: бои с замедлением времени смотрятся отлично, а сюжет, вдохновленный нуар-детективами, стал глубже. Max Payne 2 — мрачный, напряженный криминальный триллер с потрясающим физическим движком, благодаря которому прыжки в slow-mo никогда не надоедают. Даже спустя два десятка лет после релиза игра превосходно ощущается.

Steam

Alan Wake Remastered

Alan Wake рассказывает историю писателя, который в попытке найти вдохновение отправляется в городок Брайт-Фоллс, но вскоре понимает, что его тексты способны менять саму реальность. Чтобы спасти жену, похищенную темными силами, Алан Уэйк отправляется в путешествие, вдохновленное творчеством Дэвида Линча и Стивена Кинга. Оригинальная игра была одним из лучших тайтлов для Xbox 360, и ремастер 2021 года — отличный способ познакомиться с культовой классикой.

Steam

Control

Control — первый проект в объединенной вселенной Remedy, куда также входит Alan Wake. Игра рассказывает о серии странных инцидентов в Старейшем доме: штаб-квартире Федерального бюро контроля, правительственной организации, которая расследует сверхъестественные феномены. А главная героиня, Джесси Фейден, волею судеб стала новым директором Бюро, и теперь ей предстоит защитить штаб от вторжения сущностей из другого измерения. Control — эксцентричный, чудесный боевик, который умело использует элементы метроидвании, чтобы постоянно заставлять игрока гадать, что же будет дальше.

Steam

Alan Wake 2

Alan Wake 2 — триумф Remedy. Амбициозный хоррор на стыке видеоигры и фильма, в котором финны показали, на что действительно способны платформы нынешнего поколения. События Alan Wake 2 разворачиваются в двух мирах: пока детектив Сага Андерсон расследует цепочку серийных убийств в Брайт-Фоллс, Алан Уэйк пытается найти выход из бесконечного лабиринта темного измерения. Обязательная рекомендация для поклонников Alan Wake и всех, кому нравятся игры Remedy в принципе.