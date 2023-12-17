Какие фильмы по играм сейчас снимают

Адаптации видеоигр на большом экране — следующий крупный тренд в киноиндустрии после супергеройских блокбастеров. Uncharted, Sonic the Hedgehog и мультик про Марио показали отличные результаты в прокате, и теперь студии намерены ковать железо, пока горячо. Портал gamesradar.com рассказал о самых ожидаемых экранизациях игр.

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BioShock

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После нескольких безуспешных попыток адаптации, экранизация BioShock нашла новый дом на Netflix. Проектом занимается режиссер «Я — легенда» Фрэнсис Лоуренс и Майкл Грин: сценарист «Логана» и «Бегущего по лезвию 2049». Другой информации нет, но режиссер утверждает, что поклонников франшизы ждут «новые повороты».

Steam

Borderlands

Съемки фильма по мотивам Borderlands давно закончены: премьера ленты намечена на 9 августа 2024 года. Режиссером и со-сценаристом проекта выступил Илай Рот. Borderlands расскажет историю Лилит (Кейт Бланшетт), которая отправилась на Пандору в поисках пропавшей дочери. На экране также появятся солдат Роланд (Кевин Харт), робот Железяка (Джек Блэк) и доктор Таннис (Джейми Ли Кертис).

Steam

Duke Nukem

Пошлый герой боевиков провел много времени в производственном аду: остается надеяться, что ждать выхода экранизации не придется еще 14 лет. По данным The Hollywood Reporter над фильмом работают создатели сериала «Кобра Кай». Продюсерские обязанности возьмет на себя студия Legendary, приложившая руку к «Дюне» и «Годзилле».

Steam

Firewatch

Firewatch будто бы создана для того, чтобы получить экранизацию. Нарративное приключение 2016 года рассказывало об отношениях одинокого смотрителя пожарной вышки и его начальницы, большая часть которых развивалась исключительно по радио. Разработчики игры из студии Campo Santo заключили партнерское соглашение с Snoot Entertainment, чтобы выпустить адаптацию игры, но пока неясно, в каком формате — полнометражный фильм или сериал.

Steam

Gears of War

Netflix также анонсировала готовящуюся адаптацию Gears of War — она станет полнометражным live-action фильмом; кроме полнометражки поклонников франшизы ждет также анимированный сериал. Журнал Variety утверждает, что над сценарием работает Джон Спейтс — соавтор сценария «Дюны».

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Ghost of Tsushima

Самурайский боевик Ghost of Tsushima стал самым громким блокбастером PlayStation в 2020 году. Проект студии Sucker Punch разошелся тиражом почти в 10 млн копий, и теперь PlayStation Productions надеется повторить этот успех на большом экране. Режиссером экранизации игры будет постановщик «Джона Уика» Чад Стахелски: он уже заявил о своем намерении собрать аутентичный каст японских актеров.

Sony

It Takes Two

По информации Variety, Дуэйн Джонсон занимается производством адаптации It Takes Two: приключенческого платформера о супружеской паре, чьи души переселились в куклы их дочери. По слухам, «Скала» также сыграет одну из ролей в фильме, но насчет сценария пока ничего неизвестно.

Steam

Metal Gear Solid

Да, Metal Gear Solid тоже получит экранизацию. Над фильмом работает Джордан Войт-Робертс, режиссер «Конг: Остров черепа», а роль Солида Снейка исполнит Оскар Айзек. В интервью изданию Entertainment Weekly Робертс заявил, что собирается снять принципиально новый тип боевика, который построен на «тишине скрытности», но фанатам не стоит ждать прямой адаптации игровых механик.

Steam

Minecraft

Minecraft — это Tetris нового века. Моментально узнаваемый любой аудиторией, настоящий хит мейнстримной культуры. Иными словами, идеальный объект для экранизации. Изначально фильм задумывался как история о приключениях девочки-подростка и ее друзей, которые отправляются спасать кубический мир от Дракона Края. Премьера Minecraft намечена на 4 апреля 2025.

Mortal Kombat 2

Фильм по мотивам Mortal Kombat 2021 года стал большим хитом на HBO Max, и теперь он получит продолжение. По информации Deadline, сценарий напишет Джереми Слейтер («Лунный рыцарь»), а Саймон Маккуойд вернется к режиссуре. Ансамбль актеров пополнит Карл Урбан, который сыграет Джонни Кейджа.

Steam

The Legend of Zelda

Недавно Сигеру Миямото подтвердил, что уже много лет трудится над экранизацией The Legend of Zelda совместно с продюсером Ави Арадом. Live-action aильм будет создан Nintendo при поддержке Sony Pictures, которая занималась фильмом по мотивам Uncharted с Томом Холландом.