В свежем превью Alone in the Dark похвалили жуткую атмосферу и актеров озвучки

Издание IGN поделилось свежим превью Alone in the Dark (2024), в котором можно увидеть кадры игрового процесса и подробнее узнать об особенностях грядущей новинки. Напомним, что хоррор выйдет 20 марта на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.

© Скриншот

Рецензент оценил, что разработчики не преследуют цель дословно следовать оригиналу 1992 года, а рассказывают новую увлекательную историю, в которой сохранились ключевые элементы. Среди них есть психологические ужасы, литературный стиль южной готики и детективная фантастика. Отдельно журналист отметил работу голливудских актёров. Дэвид Харбор и Джоди Комер исполнили роли двух главных героев, помогая перезапуску «оживать» на экране.

Видео дня

Местный особняк стал «золотой жилой» для жутких атмосферы и декораций, а в некоторых моментах поместье погружается в альтернативную версию с большим количеством монстров, гнили и других нелицеприятных элементов. Узнать больше о прошлом этого места помогут записки и безделушки. Однако в «мире грёз» игроки посетят кладбище, болото, город и другие места.

Большинство сражений происходит именно в альтернативных мирах. Баланс битв хорошо выполнен, предоставляя достаточно испытаний, но в первую очередь прелесть Alone in the Dark заключается в персонажах и истории, а сражения это «не главная привлекательность» игры.

Для большего погружения предусмотрен «режим старой школы». В нём можно отключить подсказки в головоломках, отметки, выделение интерактивных объектов. На атмосферу также работает музыка жанра дум-джаз, которая должна вдохновить массу композиторов в будущем независимо от успеха Alone in the Dark.

Ранее THQ Nordic поделилась жутким трейлером «В поисках Джереми», а пресса опубликовала кадры игрового процесса. Прохождение одной кампании Alone in the Dark займёт 6-10 часов, а каждый из двух играбельных героев будет иметь уникальные отличия.

О своих впечатлениях рассказал и журналист Eurogamer, который пообщался с разработчиками. Он считает, что Alone in the Dark может быть намного ближе к корням жанра survival-horror, нежели другие недавние игры, как Resident Evil и Dead Space. Этому способствуют нелинейное исследование и решение головоломок, в то время как боевые секции сугубо линейные.

Для удобства исследованные зоны в особняке будут помечаться цветом, а также есть множество необязательных опций для упрощения ориентации в пространстве. Это важно для того, чтобы хоррор был доступен разным группам игроков: кто-то лучше ориентируется в пространстве, другим проще даётся детективная работа.