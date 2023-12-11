В свежем превью Alone in the Dark похвалили жуткую атмосферу и актеров озвучки

В свежем превью Alone in the Dark похвалили жуткую атмосферу и актёров озвучки
Издание IGN поделилось свежим превью Alone in the Dark (2024), в котором можно увидеть кадры игрового процесса и подробнее узнать об особенностях грядущей новинки. Напомним, что хоррор выйдет 20 марта на PC, PlayStation 5 и Xbox Series.
Рецензент оценил, что разработчики не преследуют цель дословно следовать оригиналу 1992 года, а рассказывают новую увлекательную историю, в которой сохранились ключевые элементы. Среди них есть психологические ужасы, литературный стиль южной готики и детективная фантастика. Отдельно журналист отметил работу голливудских актёров. Дэвид Харбор и Джоди Комер исполнили роли двух главных героев, помогая перезапуску «оживать» на экране.
Местный особняк стал «золотой жилой» для жутких атмосферы и декораций, а в некоторых моментах поместье погружается в альтернативную версию с большим количеством монстров, гнили и других нелицеприятных элементов. Узнать больше о прошлом этого места помогут записки и безделушки. Однако в «мире грёз» игроки посетят кладбище, болото, город и другие места.
Большинство сражений происходит именно в альтернативных мирах. Баланс битв хорошо выполнен, предоставляя достаточно испытаний, но в первую очередь прелесть Alone in the Dark заключается в персонажах и истории, а сражения это «не главная привлекательность» игры.
Для большего погружения предусмотрен «режим старой школы». В нём можно отключить подсказки в головоломках, отметки, выделение интерактивных объектов. На атмосферу также работает музыка жанра дум-джаз, которая должна вдохновить массу композиторов в будущем независимо от успеха Alone in the Dark.
Ранее THQ Nordic поделилась жутким трейлером «В поисках Джереми», а пресса опубликовала кадры игрового процесса. Прохождение одной кампании Alone in the Dark займёт 6-10 часов, а каждый из двух играбельных героев будет иметь уникальные отличия.
О своих впечатлениях рассказал и журналист Eurogamer, который пообщался с разработчиками. Он считает, что Alone in the Dark может быть намного ближе к корням жанра survival-horror, нежели другие недавние игры, как Resident Evil и Dead Space. Этому способствуют нелинейное исследование и решение головоломок, в то время как боевые секции сугубо линейные.
Для удобства исследованные зоны в особняке будут помечаться цветом, а также есть множество необязательных опций для упрощения ориентации в пространстве. Это важно для того, чтобы хоррор был доступен разным группам игроков: кто-то лучше ориентируется в пространстве, другим проще даётся детективная работа.
Современная тенденция к экшен-перестрелкам никуда не делась, но чаще всего они происходят в альтернативных мирах, хотя количество патронов и здоровья ограниченно. К минусам было отнесено то, что во время анимаций, вроде открытия дверей, игроки теряют контроль над персонажем, что выбивает из погружения. Также лицевые анимации выглядят не очень хорошо, что выделяется на фоне актёрской игры Дэвида Харбора и Джоди Комер.