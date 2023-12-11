Авторы Doom воссоединились в честь тридцатилетия серии

10 декабря 1993 года состоялся релиз Doom — культового шутера, который навсегда изменил жанр и вошёл в пантеон самых важных видеоигр. В честь этого два ключевых разработчика Джон Ромеро и Джон Кармак воссоединились спустя долгие годы разлуки и провели совместную трансляцию.

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В её ходе разработчики поделились интересными секретами времён создания Doom. Также Кармак и Ромеро отметили, что могли сделать шутер лучше, добавив больше красивых графических эффектов. При этом тематика первого эпизода с космической станции состарилась куда лучше, чем поздние этапы игры с абстрактными адскими локациями.

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Ромеро дополнительно сравнил игры id Software до и после Doom’a. Движок оказался «технической изюминкой», которая позволила уйти от простых уровней из Wolfenstein 3D и показать отличное качество вплоть до выхода Quake, который перешёл в полное 3D.

Оба разработчика похвалились тем, как креативно подошли к маркетингу. Они могли бы продавать Doom в «бумажном пакете», но вместо этого озаботились о формате big-box, в комплект к которым входили приятные сувениры. А Ромеро вспомнил, как был поражён запуском мультиплеера. Он увидел сражение двух игроков и понял, что «это будет самая крутая игра, которую видела планета».

В конце беседы Кармак и Ромеро поблагодарили друг друга за совместную работу и заявили, что очень гордятся созданной игрой. Отдельного упоминания удостоились фанаты, которые посвящают своё творчество Doom и продолжают отстреливать демонов по сей день.

Это оказались не все сюрпризы. Джон Ромеро выпустил Sigil 2 — продолжение модификации Sigil, где был добавлен новый эпизод в духе оригинальной Doom. Загрузить эпизод можно абсолютно бесплатно. Также в ограниченном физическом издании Sigil 2 будет поставляться фильм о разработке модификации.

В стороне от празднования не остались другие разработчики и деятели игровой индустрии. Например, глава Xbox Фил Спенсер заявил, что Doom навсегда изменил мир видеоигр, а к поздравлениям присоединились и авторы Gears of War.

Bethesda и вовсе сделала несколько тематических постеров. На одном из них Палач Рока бок о бок с бойцом из мира Fallout сражается против орд демонов, а на другом изображении скрестили вселенные The Elder Scrolls 5: Skyrim и Doom. Также отметились авторы State of Decay из студии Undead Labs — на их открытке зомби подают тортик для Палача Рока и демонов.

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Bethesda