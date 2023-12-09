Разработчики Call of Duty осудили «голос Кратоса» за шутку на The Game Awards
Во время церемонии The Game Awards 2023 Кристофер Джадж, известный как голос Кратоса из God of War, нелестно пошутил про сюжетную кампанию Call of Duty: Modern Warfare 3:
Я не собираюсь занимать время длинными речами. Буду придерживаться сценария. Никаких восьмиминутных выступлений, как в прошлом году. Забавный факт — моя речь была длиннее, чем кампания последней CoD.
Разработчики Call of Duty позже выложили в соцсетях несколько постов, из которых понятно, что шутка показалась им очень неуместной:
Честно говоря, как разработчики CoD, мы слышали и похуже. Но мы не ожидаем этого от коллег на мероприятии, призванном отмечать достижения индустрии за год. Тем более учитывая все утечки о разработке.
Создатели CoD решили тоже «уколоть» Кристофера Джаджа в ответ, отметив, что их проекты намного успешнее, чем God of War:
Забавно, но сравнение метрик CoD, которые просто размазали все игры God of War (скорее всего, в сумме тоже), не менее смехотворно.