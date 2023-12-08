Илон Маск объяснил нелюбовь к игре GTA 5

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск после премьеры первого трейлера компьютерной игры Grand Theft Auto (GTA) 6 заявил, что никогда не играл ни в одну из частей серии.

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— Пытался играть, но не люблю совершать преступления. Во вступительной сцене GTA 5 нужно стрелять в офицеров полиции. Я просто не смог этого сделать, — написал Илон Маск в своем официальной аккаунте в социальной сети X.

Накануне видеоигровая компания Rockstar Games опубликовала первый трейлер к игре Grand Theft Auto VI. Выход игры состоится в 2025 году — через 12 лет после выпуска предыдущей части. Точная дата премьеры пока не известна.

В конце ноября Илон Маск в эфире на телеканале CNBC послал «к черту» директора Disney Боба Айгера за отказ от рекламного партнерства с X. В ходе обращения он раскритиковал массовый уход корпораций, разорвавших с ним связи.

30 ноября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск представил серийную версию пикапа Cybertruck от Тesla. Прототип этой модели был впервые показан еще четыре года назад, однако производство несколько раз откладывали из-за цен на аккумуляторы и решения покрыть грузовик сплавом из нержавеющей стали.