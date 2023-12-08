В Chivalry 2 стартовали бесплатные выходные на всех платформах

Авторы средневекового экшена Chivalry 2 объявили, что в игре стартовали бесплатные выходные сразу на всех платформах — и выпустили в честь этого тематический трейлер.

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Оценить битвы в игре смогут пользователи PC (Steam, EGS), PlayStation и Xbox до 11 декабря включительно. Кроме того, игру отдают со скидкой в разных изданиях — в Steam она составляет 60%, предложение будет актуальным до 14 декабря.

На PlayStation скидка сохранится до 21 числа, судя по всему, это же касается и Xbox. В Steam у игры, кстати, уже почти 32 тысячи отзывов, а рейтинг одобрения составляет 81%.