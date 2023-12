Все самое интересное с The Game Awards 2023: трейлеры и анонсы

Презентацию открыл трейлер ремейка Brothers: A Tale of Two Sons — первой игры Юсуфа Фареса, автора A Way Out и It Takes Two. Напомним, она представляла собой головоломку, где игрок одновременно управляет двумя персонажами при помощи двух стиков контроллера. Релиз проекта намечен на 28 февраля 2024.