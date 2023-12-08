Что показали на The Game Awards 2023: трейлеры и анонсы

Прошедшей ночью состоялась церемония награждения The Game Awards 2023, и, как обычно, на ней показали много интересных трейлеров: как уже анонсированных игр, так и совершенно новых. Мы собрали главные новости с презентации.

Все самое интересное с The Game Awards 2023: трейлеры и анонсы
© Steam

Ремейк Brothers: A Tale of Two Sons

Pony Island 2: Panda Circus

The Rise of the Golden Idol

Windblown

World of Goo 2

Metaphor: ReFantazio

Exodus

Big Walk

Senua’s Saga: Hellblade 2

Kemuri

No Rest For The Wicked

SEGA POWER SURGE

The Casting of Frank Stone

OD

Black Myth: Wukong

Lost Records: Bloom and Rage

Marvel’s Blade

Light No Fire

Monster Hunter Wilds

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