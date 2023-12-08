Все самое интересное с The Game Awards 2023: трейлеры и анонсы

Прошедшей ночью состоялась церемония награждения The Game Awards 2023, и, как обычно, на ней показали много интересных трейлеров: как уже анонсированных игр, так и совершенно новых. Мы собрали главные новости с презентации.
Ремейк Brothers: A Tale of Two Sons
Презентацию открыл трейлер ремейка Brothers: A Tale of Two Sons — первой игры Юсуфа Фареса, автора A Way Out и It Takes Two. Напомним, она представляла собой головоломку, где игрок одновременно управляет двумя персонажами при помощи двух стиков контроллера. Релиз проекта намечен на 28 февраля 2024.
Pony Island 2: Panda Circus
Новый проект Дэниела Маллинса, создателя The Hex и Inscryption, будет продолжением его дебютной игры — хоррора Pony Island.
The Rise of the Golden Idol
Сиквел The Case of the Golden Idol: детективной головоломки, которая была одной из самых высоко оцененных инди-игр 2022 года.
Windblown
Новинка от авторов roguelike-хита Dead Cells. Windblown будет следующей работой студии в том же жанре, но, судя по трейлеру, игроков ждет еще более динамичная боевка и, возможно, кооперативный режим. Проект выйдет в ранний доступ Steam в 2024.
World of Goo 2
Пожалуй, один из самых неожиданных анонсов презентации: продолжение физической головоломки 2008 года, которая фактически была одним из первых представителей «современного» инди.
Metaphor: ReFantazio
На The Game Awards также представили сюжетный трейлер Meraphor: ReFantazio — следующей игры разработчиков серии Persona. Релиз проекта намечен на осень 2024 года.
Exodus
Актер Мэттью Макконахи представил трейлер Exodus: научно-фантастического боевика, который визуально напоминает Returnal и Mass Effect.
Big Walk
Разработчики Untitles Goose Game, одного из самых вирусных инди-хитов последних лет, показали свою следующую игру — кооперативную головоломку Big Walk.
Senua’s Saga: Hellblade 2
Продолжение Hellblade получило сюжетный трейлер и окно релиза: игра должна выйти в 2024 году.
Kemuri
Икуми Накамура, известная по работе над Ghostwire: Tokyo, представила Kemuri — паркур-экшен про ниндзя, которые противостоят демонам.
No Rest For The Wicked
Разработчики Ori and the Blind Forest показали No Rest For The Wicked: ARPG в духе Diablo, чья боевая система якобы «совершит революцию в жанре».
SEGA POWER SURGE
Sega привезла на The Game Awards не совсем обычный трейлер. Издатель анонсировал сразу ряд проектов по своим старым франшизам: среди них Jet Set Radio, Golden Axe, Crazy Taxi, Shinobi, Streets of Rage и другие, еще не заявленные серии.
The Casting of Frank Stone
Supermassive Games (Until Dawn, The Dark Pictures, The Quarry) работает над The Casting of Frank Stone — кинематографичным хоррором во вселенной Dead by Daylight.
OD
На презентацию также заглянул Хидео Кодзима. Помимо Death Stranding 2 он занимается разработкой OD: гибрида игры и фильма, который представляет собой «новую форму медиа». Проект создается в сотрудничестве с режиссером Джорданом Пилом.
Black Myth: Wukong
Soulslike по мотивам китайских легенд о короле обезьян получил свежий трейлер и дату релиза. Black Myth: Wukong выйдет 20 августа 2024.
Lost Records: Bloom and Rage
Студия DON’TNOD представила дебютный трейлер Lost Records: интерактивного фильма о четырех подругах, которые воссоединились спустя много лет разлуки, чтобы разобраться с демонами своего прошлого.
Marvel’s Blade
Arkane привезла на The Game Awards довольно неожиданный анонс. Авторы Dishonored и Deathloop работают над самостоятельной игрой про Блейда — темнокожего охотника на вампиров из комиксов Marvel. Пока известно только то, что она будет боевиком от третьего лица.
Light No Fire
Hello Games, разработчик скандально известной No Man’s Sky, представила Light No Fire: симулятор выживания в фэнтези-мире. Главной фишкой игры станет процедурно генерируемая карта «размером с настоящую Землю».
Monster Hunter Wilds
Наконец, Capcom показала игру, анонс которой казался неизбежным — следующая Monster Hunter получила подзаголовок Wilds. Поделиться подробностями об игре разработчики обещают в середине 2024.