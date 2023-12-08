Хидео Кодзима и режисср Джордан Пил представили хоррор OD

На церемонии The Game Awards 2023 легендарный геймдизайнер Хидео Кодзима представил свою новую игру. Проект получил название Overdose (OD) — это хоррор для Xbox Series, который «раздвинет границы жанра».

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Как рассказал автор Death Stranding, новый проект станет неким новым словом в жанре видеоигр. В разработке также участвует Джордан Пил — режиссёр фильмов ужасов «Нет» и «Прочь». Остальными подробностями авторы поделятся позже.

Видео доступно на YouTube-канале GamersPrey. Права на видео принадлежат Kojima Productions.