Перезапуск хоррора Alone in the Dark снова перенесли

Перезапуск хоррора Alone in the Dark перенесли с января на март
THQ Nordic в очередной раз отложила перезапуск Alone in the Dark (2024). Теперь хоррор придётся подождать до 20 марта 2024 года, когда его релиз состоится на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Напомним, что прошлый перенос на январь был связан с большой конкуренцией.
Причиной для задержки оказалось благополучие команды Pieces Interactive. Без дополнительного времени рождественский сезон разработчиков был бы наполнен стрессом, но никак не весёлым времяпровождением. Кроме того, команда хочет убедиться, что игра не просто соответствует ожиданиям сообщества, но и превосходит их.
Издатель пообещал, что терпение фанатов будет сполна вознаграждено. Отдельно была отмечена работа голливудских звёзд Дэвида Харбора и Джоди Комер в качестве главных героев.
Ранее THQ Nordic поделилась жутким трейлером «В поисках Джереми», а пресса опубликовала кадры игрового процесса. Прохождение одной кампании Alone in the Dark займёт 6-10 часов, а каждый из двух играбельных героев будет иметь уникальные отличия.