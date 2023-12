Перезапуск хоррора Alone in the Dark снова перенесли

THQ Nordic в очередной раз отложила перезапуск Alone in the Dark (2024). Теперь хоррор придётся подождать до 20 марта 2024 года, когда его релиз состоится на PC, PlayStation 5 и Xbox Series. Напомним, что прошлый перенос на январь был связан с большой конкуренцией.