Как поставить мод на бумбокс в Lethal Company

Lethal Company уже собрала вокруг себя сообщество моддеров, которые активно выпускают модификации для игры даже несмотря на ранний доступ. Портал gamerant.com рассказал, как установить мод Boombox Controller.

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Как поставить мод для бумбокса

Бумбокс — уникальный предмет, который позволяет отвлекать монстров с помощью музыки. В базовой игре он переключается между пятью треками, однако мод Boombox Controller позволяет добавить в игру любой трек, подгрузив ссылку на YouTube, SoundCloud или даже сам MP3-файл.

Прежде чем устанавливать моды, рекомендуется создать резервную копию игры, чтобы вы могли откатить изменения, если что-то пойдет не так. Мод Boombox Controller можно загрузить на сайте Thunderstore.

Загрузив последнюю версию модификации, распакуйте файлы архива в папку игры. Чтобы найти папку, кликните правой клавишей мыши на Lethal Company в библиотеке Steam и выберите опции «Управление» — «Посмотреть локальные файлы».

Как пользоваться Boombox Controller

Если вы сделали все правильно, то после установки мода в чате игры можно будет пользоваться следующими командами: они подгружают и синхронизируют музыку на бумбоксе

/bhelp — посмотреть все команды

— посмотреть все команды /bplay — воспроизвести трек

— воспроизвести трек /bvolume — изменить громкость музыки