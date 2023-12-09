Как поставить мод на бумбокс в Lethal Company
Lethal Company уже собрала вокруг себя сообщество моддеров, которые активно выпускают модификации для игры даже несмотря на ранний доступ. Портал gamerant.com рассказал, как установить мод Boombox Controller.
Как поставить мод для бумбокса
Бумбокс — уникальный предмет, который позволяет отвлекать монстров с помощью музыки. В базовой игре он переключается между пятью треками, однако мод Boombox Controller позволяет добавить в игру любой трек, подгрузив ссылку на YouTube, SoundCloud или даже сам MP3-файл.
Прежде чем устанавливать моды, рекомендуется создать резервную копию игры, чтобы вы могли откатить изменения, если что-то пойдет не так. Мод Boombox Controller можно загрузить на сайте Thunderstore.
Загрузив последнюю версию модификации, распакуйте файлы архива в папку игры. Чтобы найти папку, кликните правой клавишей мыши на Lethal Company в библиотеке Steam и выберите опции «Управление» — «Посмотреть локальные файлы».
Как пользоваться Boombox Controller
Если вы сделали все правильно, то после установки мода в чате игры можно будет пользоваться следующими командами: они подгружают и синхронизируют музыку на бумбоксе
- /bhelp — посмотреть все команды
- /bplay — воспроизвести трек
- /bvolume — изменить громкость музыки
Для того, чтобы включить бумбокс, нужно нажать на левую клавишу мыши. Отметим, что мод Boombox Controller также отключает энергопотребление устройства. По умолчанию его батареи хватает почти на шесть минут, но с модификацией слушать музыку можно сколько угодно. Единственный нюанс в том, что другие игроки на сервере не будут слышать музыку, если у них не установлен Boombox Controller.