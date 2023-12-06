Актер из Red Dead Redemption 2 уверен в появлении третьей части

Rockstar Games смогла приковать к себе внимание благодаря первому трейлеру GTA 6. Его посмотрел и Роджер Кларк, который подарил внешность и голос Артуру Моргану, главному герою Red Dead Redemption 2. Актёр спросил мнения фанатов насчёт увиденного и высказался о потенциальной третьей части вестерна.

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Фанаты ответили Кларку в основном положительными высказываниями о трейлере Grand Theft Auto VI. Сам Роджер сказал, что у онлайн-режима Grand Theft Auto V нет никаких причин «замедляться» — графика до сих пор выглядит хорошо, а Лос-Сантос это совершенно иной город, нежели Вайс-Сити. Актёр считает, что Rockstar планирует «отправиться в стратосферу» и развивать два онлайн-режима сразу: в GTA 5 и GTA 6.

Но интереснее всего оказались слова Роджера про Red Dead Redemption 3. Он уверен, что когда-нибудь игра появится, но актёр «понятия не имеет» о точных датах. При этом рассчитывать на возвращение Артура Моргана не приходится. Кларк считает, что история персонажа уже рассказана.