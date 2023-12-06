В свежем патче Cyberpunk 2077 добавили известный мем

Фанаты обнаружили интересный секрет в обновлении 2.1 для Cyberpunk 2077. Он связан с Киану Ривзом, который сыграл роль Джонни Сильверхенда и снялся в трейлере полного издания игры.

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Одним из главных нововведений в патче 2.1 стало полноценное метро. В нём можно пропустить поездку, либо сидеть в вагоне и наблюдать за жизнью в Найт-Сити. В одном из случайных событий на кресло присядет Джонни Сильверхенд и начнёт кушать фастфуд в окружении птиц, а его поза в точности повторит давнюю фотографию Киану Ривза.

На ней якобы грустный актёр сидит на лавочке, кушает бутерброд и задумчиво глядит в землю. Кадр запомнился пользователям, которые придумали мем «грустный Киану». Именно на него ссылаются разработчики CD Projekt RED.Сам Киану Ривз отметил, что в тот момент вовсе не был грустным, а просто занимался делами и решил утолить аппетит.

Патч 2.1 стал последним крупным обновлением Cyberpunk 2077. Сейчас авторы будут делать упор на новую часть «Ведьмака» Project Polaris и продолжение Cyberpunk 2077 под кодовым названием Project Orion. Оно создаётся на движке Unreal Engine 5, что вызвало некоторые технические сложности.