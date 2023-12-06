Критики прохладно оценили игру Avatar: Frontiers of Pandora

В целом журналисты называют игру по «Аватару» очень красивым, но крайне шаблонным проектом, который должен понравиться фанатам вселенной. На агрегаторе Opencritic средняя оценка экшена составляет 71 балл из 100. Обозреватели также отмечают, что на ПК у игры есть проблемы с количеством подтормаживаний и багов, однако встречаются они не так часто.