Энтони Старр из «Пацанов» советует играть в Call of Duty вместо Mortal Kombat 1

Актёр Энтони Старр, который исполняет роль Хоумлэндера в «Пацанах», посоветовал фанату сыграть в Call of Duty вместо Mortal Kombat 1.

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Подобное предложение прозвучало в ответ на вопрос относительно участия Старра в озвучке Хоумлэндера для MK1. Актёр по каким-то причинам не подарил голос своему персонажу в файтинге, что до сих пор вызывает недоумение у многих фанатов. При этом источник проблемы до сих пор остаётся непонятным.

Старра уже несколько раз спрашивали относительно озвучки Хоумлэндера в MK1 и, судя по ответу артиста, подобные вопросы его уже «заколебали». При этом Call of Duty он посоветовал не просто так — ведь его персонажа добавляли в Call of Duty: Modern Warfare II (2022), где Старр как раз озвучил своего героя. Тогда же в шутере появились Чёрный Нуар и Старлайт из оригинального сериала.