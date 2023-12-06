Энтони Старр из «Пацанов» советует играть в Call of Duty вместо Mortal Kombat 1
Актёр Энтони Старр, который исполняет роль Хоумлэндера в «Пацанах», посоветовал фанату сыграть в Call of Duty вместо Mortal Kombat 1.
Подобное предложение прозвучало в ответ на вопрос относительно участия Старра в озвучке Хоумлэндера для MK1. Актёр по каким-то причинам не подарил голос своему персонажу в файтинге, что до сих пор вызывает недоумение у многих фанатов. При этом источник проблемы до сих пор остаётся непонятным.
Старра уже несколько раз спрашивали относительно озвучки Хоумлэндера в MK1 и, судя по ответу артиста, подобные вопросы его уже «заколебали». При этом Call of Duty он посоветовал не просто так — ведь его персонажа добавляли в Call of Duty: Modern Warfare II (2022), где Старр как раз озвучил своего героя. Тогда же в шутере появились Чёрный Нуар и Старлайт из оригинального сериала.
Хоумлэндер станет доступен в MK1 в рамках набора Kombat Pack, куда входят Омни-Мэн из «Неуязвимого», Миротворец из одноимённого сериала, Куан-Чи и другие персонажи. Интересно, что Омни-Мэна и Миротворца озвучили оригинальные актёры — Дж. К. Симмонс и Джон Сина, поэтому история со Старром из-за этого смотрится ещё более странно.