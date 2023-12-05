The Weeknd появится в игре Fortnite Festival
Канадский певец The Weeknd выступит в новом музыкальном режиме видеоигры Fortnite — Fortnite Festival.
В трейлере выступления артист исполнил свой трек Take My Breath 2022 года. В новом режиме игры пользователи смогут выступать в группе с друзьями или соло на сцене под хиты любимых исполнителей.
Премьера назначена на 9 декабря. За разработку отвечала студия Harmonix, стоящая за франшизой Rock Band. Кроме Fortnite Festival, скоро запустятся режимы Rocket Racing и Lego Fortnite.
Ранее The Weeknd пожертвовал 2,5 миллиона долларов через свой фонд на гуманитарную помощь жителям сектора Газа, напоминает «Радиоточка НСН».