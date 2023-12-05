Авторы Avatar: Frontiers of Pandora назвали время релиза и показали новые ролики

Разработчики Avatar: Frontiers of Pandora назвали точное время релиза игры и показали пару свежих роликов грядущей новинки.

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Выход игры для PS5 и Xbox Series состоится 7 декабря в 00:00 МСК, тогда как на PC через Ubisoft Connect игра станет доступна в 02:00 МСК. У Epic Games Store и Amazon Luna — 08:00 МСК.

Кроме того, авторы выпустили свежий ролик по игре, который посвящён созданию аутентичной истории во вселенной Джеймса Кэмерона.

Как было известно ранее, у создателей даже был доступ к сценариям новых фильмов автора. Одной из главных тем игры будет идея «ребёнка двух миров», поскольку главный герой связан как с местным население планеты Пандора, так и корпорацией людей.

В процессе путешествия пользователь будет познавать культуру и фауну планеты, встречать представителей разных кланов На`ви и очищать Пандору от «загрязнения». В последнем деле, к примеру, поможет уничтожение баз людей.