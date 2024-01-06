Лучшие настольные игры 2023 года на русском языке

2023 год выдался насыщенным для российских издателей настольных игр: на русском языке вышли как свежие популярные новинки, так и легендарные англоязычные игры. Рассказываем о лучших настольных играх 2023 года.

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«Белый Замок»

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Один из главных евро-хитов 2023 года. «Белый Замок» — серьезная, глубокая экономическая стратегия в неожиданно маленькой коробке, которая сочетает богатство механик и тактические решения с хорошей динамикой. По сути, разработчики игры, создатели «Красного собора», повторили прошлый дизайн, но отточили его до совершенства. Поклонникам кризисных игр и тем, кто любит хитрые головоломки, не стоит проходить мимо.

Boardgamegeek

«Зверь»

«Зверь» — игра на скрытое передвижение, где группа охотников должна выследить опасного монстра до того, как он станет слишком могущественным. Зверь тайно перемещается по полю и пожирает добычу, чтобы стать сильнее, но оставляет за собой следы, на которые могут наткнуться охотники. Нюанс в том, что действия обеих сторон программируются при помощи карт, которые игроки драфтят в начале раунда — «Зверь» делает акцент не только на блеф, но и на просчет возможных ходов.

Boardgamegeek

«Галерист»

Crowd Games издала на русском языке «Галериста»: одну из самых известных игр Витала Ласерды, признанного мастера тяжелых евро-стратегий. Как следует из названия, игрокам предстоит примерить на себя роли владельцев галерей современного искусства со всеми вытекающими обязанностями. А именно, поиском экспонатов, наймом сотрудников, маркетингом перспективных артистов и конкуренцией — игроки постоянно соперничают за свободные слоты для действий, которые всегда в жутком дефиците.

Boardgamegeek

«Обет. Хроники завоеваний и изгнаний»

«Обет» — пожалуй, самый амбициозный проект геймдизайнера Коула Верле, известного по Pax Pamir, An Infamous Traffic и Root (в русской локализации — «Корни»). Как раз на последнюю она больше всего и похожа: это огромная, сложная, асимметричная стратегия, где группа игроков-изгнанников борется за корону древнего государства. «Обет» — невероятно комплексная игра, которая меняется с каждой партией. Сложная рекомендация для неопытных игроков, но очень необычная коробка для тех, кто знает, что их ждет — как и многие другие игры Верле.

Boardgamegeek

«Mind MGMT. Управление Разум»

Еще одна игра на скрытое передвижение, но теперь уже гораздо более психоделическая и мозголомная. Mind MGMT разработана по мотивам одноименного комикса, который рассказывает о глобальном заговоре таинственной организации, состоящей из телепатов и других людей со сверхспособностями. Четыре беглых агента должны поймать на городских улицах рекрутера управления до того, как он найдет слишком много новобранцев. Рекрутеру нужно пройти определенный маршрут, скрытый от четырех агентов, но задача не будет простой ни для одной из сторон. И агенты, и рекрутер обладают уникальными свойствами, благодаря которым ситуация на поле может радикально измениться в любой момент.

Boardgamegeek

«Город великой машины»

Настольные игры российской разработки не так уж и часто получают известность за рубежом, но в 2023 году одним из таких хитов стал «Город великой машины». Команда героев-бунтарей противостоит машине: искусственному интеллекту, который управляет парящим стимпанковым городом. Бунтовщикам нужно собирать сторонников и бороться против системы в надежде разжечь революцию — иначе машина претворит свой зловещий план в жизнь, и человечество падет.