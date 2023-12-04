Вышел русский трейлер хоррора "Врата ада" со звездами "Игры престолов"

Опубликован локализованный трейлер жесткого ирландского хоррора "Врата ада" (The Gates, 18+).

Действие ленты происходит в викторианском Лондоне, где серийный убийца использует тела женщин в оккультных ритуалах, надеясь воскресить свою умершую жену. Но однажды расплата настигает его - и маньяк становится первым британским заключенным, которого казнят на электрическом стуле.

"Однако убийца силен в черных искусствах, и в последние минуты жизни он проклинает тюрьму и всех, кто в ней находится", - устрашает синопсис проекта.