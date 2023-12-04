Вышел русский трейлер хоррора "Врата ада" со звездами "Игры престолов"
Опубликован локализованный трейлер жесткого ирландского хоррора "Врата ада" (The Gates, 18+).
Действие ленты происходит в викторианском Лондоне, где серийный убийца использует тела женщин в оккультных ритуалах, надеясь воскресить свою умершую жену. Но однажды расплата настигает его - и маньяк становится первым британским заключенным, которого казнят на электрическом стуле.
"Однако убийца силен в черных искусствах, и в последние минуты жизни он проклинает тюрьму и всех, кто в ней находится", - устрашает синопсис проекта.
Режиссер и соавтор сценария - Стивен Холл ("Грешники", "Апгрейд"). В ролях - Ричард Брэйк ("Игра престолов", "Острые козырьки"), Майкл Йар ("Игра престолов", "Утопия"), Дэвид Пирс ("Голяк", "Викинги"), Джон Рис-Дэвис (линейки "Индиана Джонс" и "Властелин колец"), Питер Кунан ("Острые козырьки"), Тристан Хинью и Брайан Форчун (оба - "Игра престолов" и "Викинги").
В кино - уже с 7 декабря.