Mortal Kombat 1 получит расширение в стиле MK11 и «большой сюрприз»

Творческий руководитель студии NetherRealm Эд Бун в новом интервью сообщил, что Mortal Kombat 1 ждёт расширение истории в стиле Mortal Kombat 11.

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Автор не стал вдаваться в подробности, но речь явно идёт о сравнении с дополнением Aftermath, которое продолжало сюжет MK11, добавляло трёх новых бойцов и три свежих облика для персонажей.

Заодно Бун добавил, что после этого пользователей ещё ждёт некий «большой сюрприз», хотя деталей тоже не раскрыли. Некоторые предположили, что речь идёт о дополнительном режиме или чём-то подобном. В целом Бун отметил, что студия собирается поддерживать MK1 ещё дольше, чем было в случае MK11.

Вероятно, что в будущем стоит ожидать и дополнительных бойцов для файтинга. Недавно разработчики как раз представили свежий геймплейный трейлер игры, который посвящён Куан Чи — боец станет доступен владельцам Kombat Pack уже 12 декабря, а всем остальным придётся подождать до 21 числа.

В том же трейлере появляется Камелеона и Миротворец из вселенной DC, которого снова озвучивает Джон Сина. Первая героиня заглянет в файтинг в январе 2024 года, а Миротворца добавят в феврале.